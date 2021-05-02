وكيله: عواد مستمر مع الزمالك.. وبنسبة كبيرة سيتواجد أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمر البنا وكيل أعمال محمد عواد حارس الزمالك، أن اللاعب مستمر مع النادي الأبيض، لافتًا أن الموسم لا يزال أمامه عدة شهور للحديث عن امكانية رحيله.

وقال البنا في تصريحات خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لا يزال هناك الكثير من الوقت على نهاية الموسم واللاعب مستمر مع الفريق".

وأضاف:" محمد عواد جاهز للمباراة المقبلة وبنسبة كبيرة هيكون الحارس الأساسي أمام بيراميدز".

وتابع:" الأزمة المالية شأن داخلي بين اللاعبين والإدارة ، والزمالك حريص على دفع جميع المستحقات لجميع اللاعبين".

وأتم تصريحاته:" الأزمة الأخيرة كان هناك سوء تفاهم ولم يتم ابلاغ عواد بموعد المران مع المستبعدين، والمدرب تفهم الأمر بعد ذلك وعاد الحارس بعد ذلك بعد توقيع العقوبة عليه والتدرب مع فريق الشباب".

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة لدوري we المصري، مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي.