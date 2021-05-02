نشرة السبت.. صلاح يتحدث عن رقمه القياسي.. ومروان محسن يرد على والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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الترجي يفوز على الملعب ويتوج بلقب الدوري التونسي

قائمة الزمالك.. عودة عواد والونش والجزيري أمام بيراميدز

ظهور السعيد ورمضان.. تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

جهاد جريشة حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

سموحة يقلب تأخره لتعادل مثير مع الاتحاد في الدوري

طلائع الجيش يهزم أسوان بثلاثية ويقفز 3 مراكز في الدوري

الإسماعيلي يواصل الابتعاد عن دائرة الخطر بثنائية أمام الإنتاج الحربي

الريال يعود لدائرة المنافسة بالفوز على أوساسونا قبل موقعة الأندلس

الزمالك يُعلن رفض لجنة شئون اللاعبين لشكوى عماد السيد ضده

أتلتيكو مدريد يقترب خطوة جديدة من لقب الليجا

مروان محسن يرد على والده ويعتذر لمحمد شريف

صلاح يتحدث عن رقمه القياسي ومعاناة ليفربول