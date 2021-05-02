"رسالة لمصطفى فتحي".. فرج عامر: لا أريد تكرار تجربة ناصر ماهر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يتمنى بقاء مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار من الزمالك لفترة جديدة بعد انتهاء فترة استعارته الحالية.

وأشار عامر في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن إدارة سموحة لم تتواصل مع الزمالك للإبقاء على فتحي، لافتًا لأمنيته بعدم تكرار عدم مشاركة ناصر ماهر بشكل منتظم مع اللاعب المعار لفريقه حاليًا.

وقال عامر: "لم نتواصل مع الزمالك للإبقاء على مصطفى فتحي بعد نهاية إعارته، لكن أتمنى أن يظل معنا بالتأكيد، لا أريد تكرار ما حدث مع ناصر ماهر".

وأكمل: "ناصر ماهر أنهى الموسم الماضي وهو أفضل لاعب في مصر، لكن عندما عاد للأهلي أصبح لا يشارك، بالتأكيد الإصابة كان لها دورًا والأمر ليس من شأني من الأساس ولكنه مثال".

وأضاف: "مصطفى فتحي لاعب رائع جدًا جدًا، لا أريد أن يتكرر معه ما حدث من قبل لناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبو الفتوح ومحمد أبو جبل وغيرهم".

واختتم: "بالتأكيد أي لاعب يريد اللعب في الأهلي والزمالك، ولكن أتحدث بهذه الطريقة حرصًا على مصلحة اللاعبين".