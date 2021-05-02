طلائع الجيش يكشف.. هل يرحل أحمد سمير.. ويعود عمرو جمال للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش، أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية خلال الفترة الماضية للتعاقد مع اللاعب أحمد سمير.

وأشار المهدي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن عمرو جمال مهاجم الفريق ستنتهي فترة استعارته بنهاية الموسم الجاري، ليصبح متاحًا للعودة إلى الأهلي بعدها.

وقال المهدي: "لم يصلنا أي عروض رسمية حتى الآن للتعاقد مع أحمد سمير، لا نستطيع مناقشة أي شيء سوى بعد مرحلة العرض الرسمي".

وأكمل: "استعارتنا لعمرو جمال من الأهلي تنتهي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن سيعود إلى فريقه".

واختتم: "كذلك ناصر منسي، قمنا باستعارته من بيراميدز لمدة موسم وستنتهي الفترة بعد نهاية هذا الموسم".