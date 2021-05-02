في ظهوره الأول.. أحمد حمدي يشارك في تعادل مونتريال أمام كولومبوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شارك المحترف المصري أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي في مباراته الأولى مع فريقه الجديد بعد قدومه من صفوف الجونة في فترة الانتقالات الشتوية.

وخاض المحترف المصري مباراته الأولى كبديلًا ضد فريق كولومبوس ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة المنطقة الشرقية.

ولعب حمدي في الدقيقة 64 على حساب الألماني صاحب الأصول البوسنية عمار سيديتش ليدون المحترف المصري ظهوره الأول بقميص مونتريال.

ورفع مونتريال رصيده من النقاط إلى خمس نقاط ليصبح في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن أتالانتا ونيجو إنجلاند إلا أن مونتريال يتفوق بمباراة.

وتقام البطولة بين 28 فريقًا تقسم على مجموعين (مجموعة غربية) مكونة من 14 فريقًا و(مجموعة شرقية) 14 فريقًا ثم يقام بعد ذلك تصفيات.

وتستكمل البطولة من خلال إقامة نصف نهائي ونهائي المنطقة الشرقية ونصف نهائي ونهائي المنطقة الغربية على أن يكون الختام مباراة فاصلة بين بطلي المنطقة الشرقة والغربية لتحديد بطل الدوري.

وكان كولومبوس كرو بطلاً لآخر نسخة من الدوري الأمريكي بالفوز على سياتل ساوندرز بنتيجة (3-0).