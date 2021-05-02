قائمة الزمالك.. عودة عواد والونش والجزيري أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء غدًا، الأحد، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري We المصري.

وشهدت القائمة عودة الحارس محمد عواد للتواجد مع الفريق مرة أخرى، إلى جانب ظهور محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وعاد سيف الدين الجزيري للتواجد في التشكيل الهجومي للزمالك مرة أخرى، بينما يغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر بعد حصوله على راحة من تدريب الفريق الأخير اليوم، السبت.

وجاءت قائمة الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد، أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق" شيكابالا"، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي.