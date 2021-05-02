ظهور السعيد ورمضان.. تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروبارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه والتي تستعد لخوض مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد ضمن حسابات الأسبوع الـ19 من دوري we المصري.

وشهدت قائمة بيراميدز ظهور الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي، في المقابل تواجد في القائمة أيضًا ثلاثة مهاجمين بداية من الدولي الأوروجوياني دييجو رولان والغاني جون أنتوي ودودو الجباس.

القائمة شهدت غياب المهاجم الفلسطيني محمود وادي إلى جانب المدافع علي جبر حيث استدعى كل من في الدفاع الخماسي أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد جمدي وأحمد فتحي وأحمد سامي.

وجاءت قائمة بيراميدز والمكونة من 20 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 40 نقطة في المقابل يتواجد بيراميدز في الترتيب الثالث برصيد 30 نقطة.