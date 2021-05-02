جهاد جريشة حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم السبت، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.

واسندت لجنة الكام باتحاد الكرة المباراة لجهاد جريشة كحكم ساحة ويعاونه كل من عمر فتحي وشهاب راشد، وسامح حسين كحكم رابع، وحكمي الفيديو محمد الصباحي ومحمود أبو الرجال.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.