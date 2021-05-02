سموحة يقلب تأخره لتعادل مثير مع الاتحاد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تعادل الاتحاد السكندري مع سموحة بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ19 من دوري we المصري على ستاد الإسكندرية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، وفي الجانب الأخر أصبح رصيد سموحة 28 نقطة في المركز السادس.

وافتتح رزاق سيسيه التهديف في المباراة بوضع الاتحاد السكندري في المقدمة بالدقيقة الرابعة من بداية المباراة بعد عرضية من الجانب الأيمن أبدع في استبقالها برأسية رائعة من الوضع طائرًا سكنت في الشباك.

ثم ضاعف إيمانويل أوكوي النتيجة لصالح الاتحاد في الدقيقة 48 بعدما ارتقى أيضًا وسدد كرة رأسية سكنت شباك الهاني سليمان.

لكن لم يفقد سموحة الأمل واستطاع محمود البدري أن يقلص النتيجة في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وتعادل أحمد نبيل "مانجا" لصالح سموحة بعدما أحرز الهدف الثاني عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.