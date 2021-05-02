طلائع الجيش يهزم أسوان بثلاثية ويقفز 3 مراكز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي طلائع الجيش فوزًا على حساب أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري We المصري.

ونجح عمرو جمال في تسجيل الهدف الأول للطلائع بعد مرور 63 دقيقة من زمن اللقاء، قبل أن يضيف عمرو مرعي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع، أكمل إسلام محارب ثلاثية الطلائع في أسوان بتسجيل آخر أهداف اللقاء.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 20 نقطة ليقفز من المركز 15 إلى المرتبة 12 متفوقًا على أسوان الذي يمتلك نفس الرصيد في المركز 13.