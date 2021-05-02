الهلال السعودي يتفق مع جوزيه مورايس لخلافة ميكالي في تدريب الفريق

كشفت صحيفة سعودية عن هوية المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي الذي اختارته الإدارة لخلافة المدرب البرازيلي المؤقت “روجيرو ميكالي”.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة نادي الهلال صرفت النظر عن إعادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وقررت الاتفاق بشكل نهائي مع المدرب الأنجولي البرتغالي جوزيه مورايس، للإشراف على الإدارة الفنية للموج الأزرق في الفترة القادمة.

وساء وضع الهلال مع ميكالي من ناحية الأداء والنتائج، لا سيما في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، حيث كاد يودع بعد تعرضه لخسارة صادمة أمام شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد في الجولة السادسة والاخيرة ليلة أمس الجمعة.

واستفاد الهلال من سقوط الدحيل والاهلي السعودي في فخ التعادل الايجابي في المباراة الختامية بدور مجموعات اندية غرب آسيا، ليترشح الازرق بفارق نقطة واحدة الى ثمن نهائي البطولة كأفضل ثاني.

من هو جوزيه مورايس؟

هو مدرب برتغالي يحمل الجنسية الأنجولية، ولد عام 1965، واسمه بالكامل جوزيه مانويل فيريرا دي مورايس، بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 مع نادي فيستفاليا هيرنا الألمانية، وفي السنة التالية درب نادي دينامو ديرسدن الألماني.

عاد جوزيه مورايس إلى البرتغال لتدريب نادي أكاديميكو دي فيسيو ثم سانتا كلارا، كما درب أسيريسكا السويدي والحزم السعودي والملعب التونسي في الفترة من 2005 إلى 2009، وخاض تجربة قصيرة مع منتخب اليمن الأول.

وسبق للمدرب البرتغالي البالغ من العمر 55 عاماً تدريب أحد كبار الدوري السعودي، نادي الشباب، وكان ذلك خلال موسم 2014/2013.

وعرج مورايس على الدوري التونسي من جديد في عام 2015، وأشرف على العارضة الفنية لنادي الترجي، قبل أن يحط الرحال في الدوري الكوري الجنوبي مع نادي جيونبوك هيونداي موتورز الذي حقق معه لقب الدوري المحلي في مناسبتين، قبل مغادرته نهاية العام الماضي 2020.

ولدى جوزيه مورايس تجربة مع نادي أنطالياسبور التركي، وتجربة أخرى في اليونان مع أيك أثينا، بالاضافة إلى تجربتين قصيرتين مع ناديي بارنسلي الإنجليزي وكارباتي الأوكراني بين عامي 2017 و2019.