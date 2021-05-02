الدوري الاسباني | جدول ترتيب الليجا بعد فوز ريال مدريد على اوساسونا

تعرف على جدول ترتيب الليجا بعد فوز ريال مدريد على اوساسونا، في الجولة 34، التي شهدت أيضًا تفوق أتلتيكو مدريد على إلتشي، ومواصلة اعتلاءه لصدارة الدوري الاسباني.

وأفلت أتلتيكو مدريد من تعادل صادم في الدقيقة 90 عندما أحتسبت ركلة جزاء مشكوك في صحتها لفريق إلتشي أهدرها اللاعب الإسباني “فيديل”، ليعود الأتلتي إلى العاصمة الإسبانية بالنقاط الثلاث، ليُبقي على صدارته برصيد 76 نقطة، واضعًا ريال مدريد تحت الضغط أمام أوساسونا.

وواجه الريال سيناريو مُشابهًا لسيناريو مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي، في وقت لاحق من مباريات اليوم السبت 1 مايو 2021، بسبب ضعف تعامل خط هجومه مع الفرص القليلة التي أتيحت له، فضلاً عن تعرض الحارس تيبو كورتوا للعديد من التسديدات الصعبة.

وانتظر النادي الملكي حتى الدقيقة 76 للاحتفال بالهدف الأول من ركلة ركنية نفذها البديل إيسكو، لتذهب العرضية على رأس البرازيلي إيدير ميليتاو الذي وضعها بذكاء على أقصى يسار الحارس، وبعد أربع دقائق فقط أضاف كاسيميرو الهدف الثاني بالصدفة أثناء تسلمه لتمريرة بينية من بنزيمة داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة في ساقه اليسرى وتذهب بشكل غريب في المرمى.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز لـ 74 نقطة، ليواصل مُطاردة أتلتيكو مدريد على الصدارة بفارق نقطتين فقط، وأمام أتلتيكو مدريد مباراة غاية في الصعوبة على ملعب برشلونة في الجولة 35.

لكن الأهم من انتظار سقوط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أو الخسارة أمام برشلونة في كامب نو الأسبوع المقبل، ينتظر ريال مدريد بعد فوزه على أوساسونا، توتر أعصاب لاعبي برشلونة عند مواجهتهم لفريق فالنسيا على ملعب المستايا في ختام الجولة 34 يوم غد الأحد.

وإذا ما حقق برشلونة الفوز على فالنسيا سيعادل رصيد نقاط ريال مدريد بـ 74 نقطة، مع أفضلية ريال مدريد في الجدول بسبب فارق المواجهات المباشرة، وليس بسبب الأهداف، حيث سجل البرسا 77 هدفًا حتى الآن مقابل 58 هدفًا للريال.

وتنتظر إشبيلية – رابع الترتيب – مباراة غاية في الصعوبة أمام أثلتيك بلباو العنيد يوم 3 مايو الجاري، في آخر مباريات الجولة 34، وستحدد نتيجة تلك المباراة مدى قدرة النادي الأندلسي على مواصلة المنافسة على اللقب أمام ثلاثي المقدمة، ففي جعبته 70 نقطة، وحسابيًا يستحق مكان بين الأندية المرشحة لنيل لقب الدوري الاسباني.

الدوري الاسباني | جدول ترتيب الليجا بعد فوز ريال مدريد على اوساسونا