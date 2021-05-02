فيديو | مشاهدة اهداف مباراة سموحة والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

شاهد فيديو اهداف مباراة سموحة والاتحاد السكندري فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 19.

حسم التعادل الايجابي بنتيجة 2-2 المواجهة القوية التي جمعت بين سموحة وضيفه الاتحاد السكندري على ملعب الاسكندرية.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

وسجل رزاق سيسيه وايمانويل اوكوي هدفي الاتحاد في الدقيقتين الرابعة و49 ورد محمود البدرى بهدف لسموحة في الدقيقة 56 ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله أحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61.

ودخل فريق سموحة مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد فوزه على الاهلى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة، فيما خسر زعيم الثغر من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، تقدم سموحة عن طريق “حسام حسن”، وتعادل للاتحاد السكندري اللاعب “رزاق سيسيه”.