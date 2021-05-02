نتيجة مباراة ريال مدريد واوساسونا فى الدوري الاسباني «زيدان يفك الشفرة بالدكة»

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 34.

فك مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” شفرة ضيفه اوساسونا بفضل دكة البلاء، وحقق فوزاً ثميناً بنتيجة 2-صفر، ليواصل مطاردته للمتصدر أتلتيكو مدريد.

ورفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ، والذي فاز على إلتشي 1 / صفر اليوم أيضا في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وانفرد الريال بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث ، والذي يلتقي فالنسيا غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وانتهت نتيجة الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 80 سجل الريال هدفه الثاني في المباراة بتوقيع البرازيلي الآخر كاسيميرو.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بتشكيلة غاب عنها بعض العناصر الأساسية للفريق مثل الألماني توني كروس، وذلك لمنح هذه العناصر بعض الراحة قبل مباراة الإياب المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وهز ميليتاو أخيرا شباك الضيوف بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 76 ليحرز أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وضمن لاعب الوسط كاسيميرو النقاط الثلاث بعدها بأربع دقائق بتسديدة مباغتة عندما حاول السيطرة على الكرة إثر تمريرة من كريم بنزيمة لترتطم بقدمه وتسكن الشباك بعدما خدعت سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا.

وعانى الريال الأمرين في مواجهة أوساسونا الذي لعب بحماس شديد على مدار شوطي المباراة باستثناء الربع ساعة الأخير من اللقاء بعد اهتزاز شباك الضيوف.

وتجمد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الاسباني بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

واستضاف ريال مدريد نظيره اوساسونا على ملعب الفريدو دي ستيفانو، وعينه على تحقيق الفوز من أجل البقاء داخل المنافسة على تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي.

وتنفس ريال مدريد الصعداء، بعدما خسر برشلونة أمام غرناطة في مباراة مؤجلة، ليبقى النادي الملكي في المركز الثاني خلف المتصدر اتلتيكو مدريد بفارق نقطتين، وفي رصيده 71 نقطة.

وأدى تعادل ريال مدريد أمام بيتيس في الجولة الماضية إلى تمديد سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري الإسباني إلى 13 مباراة، فمنذ خسارته أمام ليفانتي في الجولة 21، حقق بعدها 9 انتصارات، و4 تعادلات.