ملخص مباراة ريال مدريد واوساسونا في الليجا «عبقرية زيدان تنصر الريال»

شاهد ملخص مباراة ريال مدريد واوساسونا ضمن الجولة 34 من الليجا الاسبانية، والتي انتهت بفوز بشق الأنفس لصالح النادي الملكي بعد تدخل زيدان العبقري بإجراء تغييرات مميزة خلال الشوط الثاني.

قام زين الدين زيدان بإجراء أكثر من تغيير مؤثر مطلع الشوط الثاني، ليحول دفة المباراة إلى فريقه، ويتمكن من تسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع ميليتاو وكاسيميرو في الدقيقتين 76 و80.

وبهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي عاد بفوز أصعب أمام إلتشي في وقت سابق اليوم السبت.

وأمام برشلونة مباراة مُعقدة على ملعب المستايا أمام فالنسيا في ختام الجولة 34، ستحدد نتيجتها الكثير بخصوص المنافسة الرباعية على لقب الليجا هذا الموسم.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بمقابلة ريال مدريد واوساسونا، يمكنك قراءة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة في سياق هذا التقرير المطول.

ريال مدريد ( 2-0 ) أوساسونا

الدوري الاسباني (الجولة 34)

ملعب الفريدو دي ستيفانو

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد واوساسونا في الليجا.

اصحبكم على مدار ال90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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تشكيلة ريال مدريد الاساسية | تيبو كورتوا – مارسيلو – فاران – ميليتاو – ألفارو اودريوزولا – أنطونيو بلانكو – كاسيميرو – جونيور فينيسيوس – إيدين هازارد – ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة.

تشكيلة أوساسونا الاساسية | سيرجيو هيريرا – مانويل سانشيز – اريدان هيرنانديز – ديفيد جارسيا – ناتشو فيدال – خافيير مارتينيز كالفو – لوكاس تورو – جون مونكايولا – روبين جارسيا – إزيكييل أفيلا – روبرتو توريس.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة

6″ ريال مدريد يبدأ المباراة بضغط قوي للغاية على مرمى اوساسونا لتسجيل هدف السبق لتسهيل المأمورية .

7″ أوووووووووو..هازارد يقود هجمة رائعة باختراق ممتاز من العمق بعدما مر من ظهير اوساسونا فيدال، قبل أن يمرر كرة جميلة نحو فينسيوس جونيور الذي لم يستفد منها دون أي استغلال في عودة منه لعاداته القديمة.

15″ أوساسونا يبدأ مُبادلة ريال مدريد الهجمات ويستحوذ على الكرة في خط الوسط. المساحات بدأت تضيق أكثر على ريال مدريد في خط الوسط. توجد صعوبات حقيقية الآن في الاختراق أو التمرير بالنسبة للريال . أوساسونا تحسن عما كان عليه في أول عشر دقائق.

23″ بوووووووووووووم…تصويبة قوية من ظهير اوساسونا سانشيز ، خدعت الجميع لكنها لم تنطل على الحارس تيبو كورتوا الذي أنقذها بصعوبة.

24″ هجمة مرتدة سريعة لريال مدريد بقيادة أودريوزولا من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية لمسها هازار برأسه لتصل إلى بنزيمة الذي سددها مباشرة إلى خارج المرمى.

29″ أوووووووووووووه..فرصة خطيرة تضيع من ريال مدريد الآن

29″ حارس مرمي اوساسونا سيرخيو هيريرا ينقذ مرماه من تسديدات متتالية للاعبي ريال مدريد آخرها رأسية من إيدير ميليتاو المتألق اليوم.

33″ أوووووووووووووه..فينسيوس يهدر فرصة جديدة لتسجيل هدف السابق لريال مدريد

34″ اللعبة الماضية بدأت من أسينسيو الذي مهد كرة جميلة أمام فينسيوس جونيور المتمركز بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. لكن المهاجم البرازيلي الشاب سدد الكرة بضعف ودون تركيز لتذهب جوار المرمى.

45″ نلعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول..وريال مدريد الطرف المهيمن والأكثر خطورة على المرمى بعدة محاولات.

46″ أوووووووووووووه..كاد يفعلها أوساسونا ويُهدي أتلتيكو مدريد وبرشلونة هدية ثمينة قبل قمة الجولة القادمة من الليجا..

46″ مهاجم أوساسونا إزيكيل أفيا أهدر فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم لصالح أوساسونا بسبب عدم ضبط مصيدة التسلل.. سجل الهدف لكنه كان في وضعية غير قانونية، ليقوم الحكم بإلغاء الهدف!

47″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0 . أوساسونا كاد يفعلها في الدقائق الأخيرة ويُباغت الريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

الشوط الثاني

46″ صافرة بداية الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد واوساسونا في الليجا.

46″ أول تغيير في المباراة بنزول ناتشو فيرنانديز بدلاً من رافاييل فاران.

54″ بووووووووووووم…تصويبة صاروخية من مهاجم اوساسونا “جون مونسايولا” ينفذها تيبو كورتوا بصعوبة كبيرة، لترتد الكرة إلى منطقة العمق، لكن الدفاع يمشط الكرة في الوقت المناسب.

55″ بطاقة صفراء للاعب اوساسونا مارتينيز كالفو.

55″ بطاقة صفراء لـ أويير على دكة بدلاء أوساسونا.

60″ لالالالالا…ريال مدريد يمزح اليوم ولا يريد مواصلة منافسة برشلونة وأتلتيكو مدريد على لقب الليجا… إنفراد صريح يضيع من أوساسونا في هذه الأثناء، اللاعب أهدرها بغرابة بعدما فشل في السيطرة على الكرة. أوساسونا يقدم مباراة رائعة، والريال هو مَن يقوم بإهدار الوقت رغم حاجته الأكبر للانتصار.

64″ تغييران في صفوف أوساسونا بنزول “بوديمير وبراساناتش” بدلاً من أفيا ومارتينيز كالفو.

64″ زيدان يرد بأول تغييرات ريال مدريد بنزول رودريجو جوس بدلاً من المخيب للآمال فينسيوس جونيور.. ونزول جوتيريز بدلاً من مارسيلو.

67″ أداء ريال مدريد بدأ يتحسن من بعد التغييرات التي أجراها زين الدين زيدان. رودريجو جوس أضاف الحيوية والنشاط في الخط الأمامي، وكاد يفتتح التسجيل عندما توغل في العمق الدفاعي دون مقاومة ليسدد كرة أرضية زاحفة ذهبت جوار القائم بقليل.. هذه هي الفرصة الأولى للملكي في الشوط الثاني.. لكنها لمحة لما هو قادم.

72″ تغيير ثالث لريال مدريد بنزول إيسكو بدلاً من إدين هازارد الذي أنهك تمامًا.

76″ جووووووووووووووووووول…أخيرًا الحل يأتي من المدافع المقاتل إيدير ميليتاو برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية جميلة من ركنية نفذها إيسكو بالقدم اليمنى من الجهة اليسرى. يا لها من تبديلات يا زيدااااااااان!!