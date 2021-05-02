دوري ابطال اسيا | جدول ترتيب الهدافين بعد انتهاء دور المجموعات

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اسيا 2021 بعد ختام دور المجموعات والذي شهد خروج هداف البطولة، مهاجم الدحيل القطري “مايكل أولونجا”.

يتصدر مايكل أولونجا ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا بعد تسجيل 9 أهداف رفقة نادي الدحيل القطري، لكن هذا الكم الكبير من الأهداف في 6 مباريات لم يكن كافيًا لمساعدة فريقه على بلوغ دور الـ 16 ضمن أفضل الأندية التي احتلت المركز الثاني بدور المجموعات.

وأهدر مايكل أولونجا أهم هدف في مسيرة فريقه في ختام دور المجموعات أمام الاهلي السعودي، عندما أطاح بركلة جزاء أحتسبت لفريق الدحيل بعد تسجيله للهدف الأول بدقائق قليلة.

ويأتي خلف أولونجا في جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اسيا، مهاجم استقلال طهران الإيراني “شيخ دياباتي” المستمر رفقة فريقه في البطولة، والذي يمتلك في رصيده 5 أهداف.

لكن مهمة شيخ دياباتي لن تكون بالسهلة لإضافة المزيد من الأهداف في دور ال16، حيث سيصطدم استقلال طهران بفريق الهلال السعودي خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويتواجد خلف هذا الثنائي خمسة أسماء لكل منهم 4 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا هذا، وهم عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، و”ظفر بولفونوف” مهاجم أجمك الأوزبكي، و “شهريار موغانلو” مهاجم بيرسبوليس الإيراني، و مهاجم تراكتور سازي الايراني “محمد عباس زاده”.

ويمتلك الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله 4 أهداف، كما أنه مستمر في البطولة رفقة نادي النصر السعودي المتأهل لدور الـ 16، ما يعزز حظوظه في الإقتراب من صدارة هدافي دوري أبطال آسيا 2021.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2021 بعد ختام دور المجموعات