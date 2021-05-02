يقدمم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة سموحة والاتحاد السكندري فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 19.

يواجه سموحه نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم على ستاد الاسكندرية بمعنويات عالية بعد فوزه على الاهلى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة، فيما خسر زعيم الثغر من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر مواجهة وحيدة.

على الجانب الآخر يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ستة مواجهات.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، تقدم سموحة عن طريق “حسام حسن”، وتعادل للاتحاد السكندري اللاعب “رزاق سيسيه”.

بث مباشر سموحة والاتحاد السكندري

تنطلق صافرة بداية مباراة سموحة والاتحاد السكندري فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمود ناجي”.

تنقل مباراة سموحة والاتحاد السكندري فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس إتش دي (1)، بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف”.

سموحة ( 2-2 ) الاتحاد السكندري

الدوري المصري (الجولة 19)

ستاد الاسكندرية

انتهت

تشكيلة سموحة الاساسية | الهاني سليمان – شريف رضا – محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – محمد متولي – محمود عبد الحليم – عبد الكريم الوادي – أحمد عبد القادر رضوان – مصطفي فتحي – ديريك نسيبامبي.

تشكيلة الاتحاد السكندري الاساسية | محمد صبحي – سيد سالم – محمد رزق – داميون لوي – عمار حمدي – أحمد نبيل – فوزي الحناوي – خالد متولي – روماريو وليامز – ايمانويل اوكوي – رزاق سيسيه.

احداث المباراة