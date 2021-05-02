إنتر ينتظر تعثر أتالانتا للتتويج باللقب الغائب منذ 11 عاما

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز نادي إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، على مضيفه كروتوني 2-صفر، السبت، وبات فوزه باللقب للمرة الأولى منذ عام 2010، متعلقاً بنتيحة مطارده المباشر أتالانتا الذي يحل ضيفاً على ساسوولو الأحد، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.



وعزز "نيراتسوري" صدارته للترتيب مع 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن أتالانتا الوصيف، حيث يمكن لرجال المدرب أنتونيو كونتي حسم اللقب التاسع عشر في تاريخهم في حال تعادل أو خسر مطاردهم المباشر الأحد.



وجدد إنتر فوزه على كروتوني الذي ودع الدرجة الاولى، بعدما كان سحقه في الذهاب 6-2، سجل منها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس ثلاثية.



وأثبت إنتر نجاعته خارج أرضه، إذ يملك ثاني أفضل سجل في الـ "سيري أ" مع 39 نقطة من أصل 54 ممكنة، حيث حقق 11 إنتصاراً مقابل 6 تعادلات وخسارة.



وكما كان متوقعاً، ضغط إنتر باكراً لتسجيل هدف السبق فهدد مرمى مضيفه برأسية للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو صدها القائم الأيسر للحارس أليكس كورداز (23)، ليعود الأوّل ويجد في طريق تسديدته بالقدم اليسرى المدافع العاجي كوفي دجيدجي (28).



وللمرة الثالثة كان إنتر الأخطر بعد مجهود فردي من نيكولا باريلا على الرواق الأيمن، ليمرر كرة إلى أليساندرو باستوني حولها ضربة رأسية إلى جانب القائم (40).



وتدخل القائم مرة جديدة ليمنع مارتينيس من تسجيل هدفه الـ 16 في الدوري في هذا الموسم، بعدما استغل المهاجم الأرجنتيني خطأ من الحارس كورداز (44).



ولم تسفر الدقائق الأولى للشوط الثاني، عن الكثير من الفرص الخطرة للمتصدر، فعمد مدربه كونتي في الدقيقة 65 إلى إجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة فأشرك الدنماركي كريستيان إريكسن والتشيلي الكسيس سانشيس والكرواتي إيفان بيريتشيتش بدلاً من ستيفانو سنسي ومارتينيس المغادر للملعب من دون أن يفك صيامه عن التهديف للمباراة الخامسة توالياً، وماتيو دارميان.



وأثبت الإيطالي حنكته التدريبية، حيث سجل إريكسن هدف السبق بعد أربع دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بعد لعبة مشتركة رائعة بدأها سانشيس ووصلت إلى لوكاكو الذي مررها إلى الدنماركي، فسدد بالقدم اليمنى اصطدمت بالأرجنتيني ليساندرو ماغالان وخدعت حارس كروتوني كورداز.



وهو الهدف الثاني لإريكسن في الـ "سيري أ" في هذا الموسم.



واعتقد لوكاكو أنه عاد إلى عاداته في هز الشباك بتسجيله هدفاً من نقطة الجزاء بعد تمريرة من بيريتشيتش على الرواق الأيسر في الدقيقة 83، إلا أن الحكم استعان بحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لإلغاء الهدف بداعي التسلل على الكرواتي.



ويحتل المهاجم البلجيكي الغائب عن التسجيل للمباراة الخامسة توالياً، المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري برصيد 21 هدفاً بفارق أربعة أهداف خلف نجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر.



وقضى الظهير المغربي أشرف حكيمي على آمال كروتوني بالخروج بالتعادل، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة بدأها باريلا ومنه إلى حكيمي على يسار المنطقة، فسدد بالقدم اليسرى أرضية بين قدمي الحارس كورداز.



ورفع المغربي رصيده التهديفي في الـ "سيري أ" إلى سبعة أهداف في هذا الموسم.





المصدر: فرانس برس