أتلتيكو مدريد يستعد لبرشلونة بفوز صعب على إلتشي

المنامة - ياسر ابراهيم -

نجح أتلتيكو مدريد في تأمين صدارته واستعد لمنافسه برشلونة بأفضل طريقة عندما خطف النقاط الثلاث من مضيفه إلتشي.



انتصر أتلتيكو مدريد خارج أرضه على إلتشي اليوم السبت 1-0 في المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وجاءت عودة أتلتيكو مدريد لسكة الانتصارات بعد أن تعزّزت آماله في الفوز باللقب إثر خسارة برشلونة المدوية من غرناطة الخميس، وصالح جماهيره الغاضبة من خسارته أمام أتلتيك بيلباو 2-1 الأسبوع الفائت.



وأتى هدف أتلتيكو الوحيد بفضل نجم الوسط يورنتي الذي استفاد من تمريرة البلجيكي كاراسكو (23).



وأهدر إلتشي فرصة التعديل مع اللحظات الأخيرة عندما جاءت ركلة الجزاء التي نفذها فيديل في القائم الأيمن للحارس السلوفيني أوبلاك.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن برشلونة وريال مدريد (لعبا مباراة أقل)، وهو سيواجه رفاق ميسي في موقعة مرتقبة الأسبوع المقبل.



وتجمّد رصيد إلتشي عند 30 نقطة في المركز الثامن عشر.



وفاز إيبار على ديبورتيفو ألافيش بثلاثية نظيفة سجلها كيكي (3 و50 و59) ليحافظ على احتمالية البقاء بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأخير بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.



