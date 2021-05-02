الامارات | «أمنية» تحقق حلم عمر بلقاء لاعبي الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمنية» تحقق حلم عمر بلقاء لاعبي الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتنسيق مع نادي الجزيرة، في تحقيق حلم الطفل عمر بلقاء لاعبي الجزيرة، وأن يصبح لاعباً في الفريق لمدة يوم. وحظي عمر بجولة تعرّف فيها إلى منشآت النادي، والتقى لاعبي الفريق، وشارك معهم في التدرب بالكرة، وفي نهاية اللقاء تمّ التقاط الصور التذكارية. وقام قائد الجزيرة، علي خصيف، بإهداء عمر كرة موقعة من اللاعبين، وقميص النادي محفوراً عليه اسمه، وكذلك عضوية مميزة.

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