الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نيوكاسل - أرسنال 17:00
مان يونايتد - ليفربول 19:30
توتنهام - شيفيلد 22:15
فياريال - خيتافي 18:15
فالنسيا - برشلونة 23:00
نابولي - كالياري 17:00
بولونيا - فيورنتينا 17:00
سامدبوريا - روما 22:45
الدوري الفرنسي
موناكو - ليون 23:00
الدوري المغربي
الوداد - بركان 02:00
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