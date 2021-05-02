اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نيوكاسل - أرسنال 17:00

مان يونايتد - 19:30

توتنهام - شيفيلد 22:15

فياريال - خيتافي 18:15

فالنسيا - 23:00

نابولي - كالياري 17:00

بولونيا - فيورنتينا 17:00

سامدبوريا - روما 22:45

الدوري الفرنسي

موناكو - ليون 23:00

الدوري المغربي

الوداد - بركان 02:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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