الامارات | جاسم محمد: «النجمة العاشرة» تحمّلني مسؤولية مضاعفة

شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم محمد: «النجمة العاشرة» تحمّلني مسؤولية مضاعفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف كابتن فريق السلة في نادي الشارقة، جاسم محمد، اللقب العاشر في مسيرته على صعيد مسابقات الرجال، عقب قيادته أول من أمس «الملك» لحصد لقب تاريخي أول في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، بالفوز على شباب الأهلي «82-81»، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي الوصل، ومثلت مسك ختام الموسم.

وقال جاسم محمد لـ«الإمارات اليوم»، إن «بلوغ النجمة العاشرة يمثل محطة مهمة في مسيرتي منذ لقبي الأول مع الفريق في كأس السوبر موسم 2005-2006، ويحملني مسؤولية مضاعفة في الموسم المقبل، وبذل الجهد نحو العمل مع زملائي في الفريق لإهداء النادي مزيداً من الألقاب، في طموحات تستند إلى أساس قوي، في ظل الإمكانات التي يملكها رجال سلة (الملك) الذي يضم نخبة من العناصر الوطنية، بجانب محترفين أجانب من الأفضل على مستوى الأندية».

وأوضح: «حصد الألقاب هو الهدف الذي يصبو إليه الرياضي في مسيرته، وبلوغي الإنجاز العاشر يمثل جزءاً من مسيرة نجاح تستند إلى تكامل عناصر عدة، بدايةً من الدعم الكبير الذي توليه إدارة النادي لفريق السلة، الذي أسس لصناعة أجيال متعاقبة قادرة على تحقيق الطموحات، وتمثل رافداً قوياً للمنتخبات الوطنية، بالصورة ذاتها لفريق رجال (الملك) الحالي الذي يضم ثلاثة أجيال مختلفة، وانتقالاً لجهاز فني وإداري قادر على استخلاص الأداء الأفضل للاعبين، وهو ما نجحنا في تحقيقه تحت قيادة المدرب الخبير عبدالحميد إبراهيم، الذي أفخر بأن غالبية إنجازاتي جاءت تحت قيادته الفنية».

وأضاف: «تتكامل الصورة مع تواجد محترفين أجانب في الفريق هم الأفضل على مستوى الأندية، خصوصاً الأميركي تايلور ويلكسون الذي يمثل الجزء المكمل في أرضية الملعب لمركزي على صعيد لاعب الارتكاز، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، إذ نجحنا معاً في حصد ألقاب الأندية الخليجية الأبطال في نسختي 2018 و2019، ومن ثم استعادة لقب الدوري بعد غياب دام 14 عاماً بالفوز في بطولة موسم 2019-2020، واتبعت الموسم الحالي وفي أقل من شهر في التتويج بكأس رئيس الدولة، ومن ثم إهداء النادي لقباً تاريخياً أول في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة».

واستطرد قائلاً: «كنا قريبين من الجمع بين ثلاثية الموسم، بعد خسارتنا المواجهة الثالثة والفاصلة في الدوري أمام شباب الأهلي الفريق القوي والمنافس الدائم في الألقاب، إلا أننا عازمون في الموسم الجديد 2021-2022 على مواصلة العطاء بطموح القبض على جميع ألقاب البطولات المتاحة».

واختتم: «الطموحات كبيرة، إذ إننا نملك فريق بطولات قادراً على تحويل الطموحات إلى واقع في المواسم المقبلة، سواء في المنافسات المحلية أو الخارجية».

مسيرة إنجازات جاسم محمد مع سلة الشارقة

- الألقاب المحلية: 7 ألقاب

- كأس رئيس الدولة: 3 ألقاب، مواسم (2008-2009 و2009-2010

و2020-2021).

- كأس السوبر: لقبان، موسما (2005-2006 و2011-2012).

- دوري السلة: لقب، موسم (2019-2020).

- كأس نائب رئيس الدولة: لقب، موسم (2020-2021).

- الألقاب الخارجية: 3 ألقاب

- بطولة الأندية الخليجية: لقبان، (2018 و2019)

- بطولة الأندية العربية: لقب، (2011).

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