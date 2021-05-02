الامارات | «أنكورا» يهزم «هيسكيث» ويتوج ببطولة «بولو الحبتور»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنكورا» يهزم «هيسكيث» ويتوج ببطولة «بولو الحبتور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق أنكورا بقيادة خالد العمران بكأس بطولة شهر أبريل للبولو التي نظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في ختام نشاط الموسم الحالي، برعاية «شركة الطاقة الدولية»، وتغلب «أنكورا» في المباراة الأخيرة على منافسه فريق هيسكيث، وأمطر مرماه بـ13 هدفاً مقابل خمسة أهداف.

وجاء فوز أنكورا بعد أداء قوي باغت فيه منافسه هيسكيث منذ البداية حيث أنهى الشوط الاول بتقدمه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وزاد غلته في الشوط الثاني إلى سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفي الشوط الثالث أضاف أربعة أهداف مقابل هدف لفريق هيسكيث، وفي الشوط الرابع نجح أنكورا في تسجيل هدفين ليرفع رصيد أهدافه إلى 13 هدفاً، بينما أضاف هيسكيث هدفه الخامس والأخير لتنتهي المباراة.

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