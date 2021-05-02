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الامارات | الجابري: أعتز بموسمي الحالي مع العربي

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محمد فاضل - أم القيوين 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب العربي، العماني فارس الجابري، الذي شارك ضمن فئة المواليد وسجل ثمانية أهداف وصنع أربعة، وأسهم في حصول فريقه على المركز السادس بدوري الدرجة الأولى، عن تطلعاته إلى الانضمام للمنتخب العماني.

وقالة الجابري لـ«الإمارات اليوم»: «أعتز بموسمي مع العربي، وكان بإمكاننا تحقيق مركز أفضل، لولا بعض الغيابات المؤثرة والإصابات والمنافسة القوية، كما أتطلع مستقبلا للعب في دوري الخليج العربي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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