الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسائل

تلقى اللاعب الأوزبكي، جلال الدين ماشاريبوف، رسائل عدة من جمهور النصر السعودي، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، بعدما تألق مع شباب الأهلي وأسهم في الفوز على الهلال السعودي، إذ أعاد ماشاريبوف نشر الرسائل التي تلقاها، وكان أبرزها رغبة جمهور النصر في عدم تجديد إعارته إلى شباب الأهلي.

مكافآت

تدرس إدارة أحد الأندية بدوري الخليج العربي منح لاعبي الفريق والجهاز الفني مكافآت وحوافز مالية مجزية، تقديراً للمجهود الكبير الذي قاموا به في الفترة الماضية، وقاد لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة قارية مهمة.

تجديد

ينتظر المدرب المواطن، الذي نجح في وضع بصمات فنية بارزة مع فريقه، الذي تسلمه منتصف الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، مفاتحة إدارة النادي له بخصوص تجديد عقده للموسم المقبل.

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