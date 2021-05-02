الامارات | سالم عبدالرحمن بطلاً لـ «دولية الشارقة للشطرنج»

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن بطلاً لـ «دولية الشارقة للشطرنج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، بلقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واختتمت منافساتها مساء أول من أمس بمشاركة 40 لاعباً من 15 دولة، بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية.

ونجح سالم في تحقيق اللقب بعدما تصدر الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من تسع جولات، وجاء المغربي مخلص العدناني في المركز الثاني بسبع نقاط، والملدوفي الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداتسكو في المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط.

وأسفرت أبرز نتائج الجولة الأخيرة عن فوز سالم على الروسي ادوارد كنتر، وفاز المغربي مخلص العدناني على الفلبيني أوليفر ديماكلينغ، والأوكراني ديمتري كوماروف على الباكستاني علي مرتضى، وتعادل عمران الحوسني مع طلال الحلواني، وفاز سلطان إبراهيم على علي عبدالعزيز.

وأعطى رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج لويس نيكوب شارة انطلاق الجولة السادسة، بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة للشطرنج.

وقبل انطلاق منافسات اليوم الثاني، وقف اللاعبون والحضور دقيقة صمت ترحماً على وفاة الأمير محمد بن طلال الرئيس الفخري للنادي الملكي والاتحاد الأردني للشطرنج.

وقال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، إن النسخة 26 جاءت ناجحة على المستويات كافة. وتابع في تصريح صحافي: «هي أفضل بداية لعودة البطولات إلى رقعة الشطرنج بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا». وأشار إلى أن إدارة النادي وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة، اتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، وتم عمل الفحوص اللازمة للاعبين والحكام قبل البطولة، والالتزام بكل البروتوكولات الاحترازية والوقائية.

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