شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الإسكندرية.. سموحة يعود من بعيد ويتعادل مع الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق سموحة مع ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين لكلاً منهما، في إطار مباريات الجولة الـ19 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ظهر زعيم الثغر بمستوى جيد خلال بداية الشوط الأول وسجل لاعبه رزاق سيسه هدف التقدم في الدقيقة 4، وأضاف زميله إيمانويل أوكوي هدف تعزيز النتيجة عند الدقيقة 48.

ونجح رفاق المدرب أحمد سامي من العودة خلال أحداث الشوط الثاني، وأحرز اللاعب محمود البدري هدف تذليل الفارق في الدقيقة 56، فيما جاء هدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد نبيل مانجا في الدقيقة 61.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد سموحة إلى 28 نقطة محتلاً المركز السادس، وأصبح رصيد الاتحاد السكندري 29 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.