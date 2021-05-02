شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يضرب أسوان بثلاثية نظيفة في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش فوزًا كبيرًا على حساب نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وفي بداية الشوط الثاني تقدم عمرو جمال لفريقه طلائع الجيش بالهدف الأول في الدقيقة 63، وضاعف النتيجة عمرو مرعي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90، قبل أن يختتم إسلام محارب أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع 90+2، لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش 3-0.

بهذا الفوز رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الثالث عشر.