شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإيطالي .. إنتر يواصل صدارته ويوفنتوس يودع اللقب رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت 3 مواجهات اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإيطالي كان أبرزها فوز إنتر ميلان على كروتوني بهدفين دون رد.

كما حقق ميلان فوز مهم على ضيفه بينفينتو بهدفين دون مقابل، وتعادل هيلاس فيرونا مع منافسه سبيزيا كالتشيو بنتيجة 1-1.

وفقد حامل اللقب يوفنتوس (66 نقطة) إمكانية الحافظ على لقبه بعدما فاز إنتر وأصبح رصيده 82 نقطة في المركز الأول، ويأتي ميلان وصيفاً بعدما جمع 69 نقطة.

وأصبح ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن كالتالي:

إنتر 82

ميلان 69

أتالانتا 68

نابولي 66

يوفنتوس 66

لاتسيو 61

روما 55

ساسولو 52

سامبدوريا 42

هيلاس فيرونا 42

أودينيزي 39

بولونيا 38

جنوي 36

فيورنتينا 34

سبيزيا 34

تورينو 34

كالياري 31

بينفينتو 31

بارما 20

كرتوني 18