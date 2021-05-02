شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وتشيلسي وهزيمة إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اليوم الأول من مباريات الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة غير متوقعة بفوز أستون فيلا على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، ليضعف من حظوظ الأزرق في التواجد ضمن الكبار.

فيما وضع فريق مانشستر سيتي قدماً في التتويج بدرع الدوري بعدما حقق فوز سهل على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، وهي نفس النتيجة التي فاز بها برايتون على ليدز يونايتد.

وواصل فريق تشيلسي عروضة الجيدة تحت قيادة المدرب توخيل بهزيمة ضيفه فولهام بهدفين دون مقابل، ليحافظ على المركز الرابع ويواصل الضغط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة الـ34 غداً الأحد وبعد غد الاثنين.

وأصبح الترتيب الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

مانشستر سيتي 80

مانشستر يونايتد 67

ليستر سيتي 63

تشيلسي 61

وست هام 55

ليفربول 54

توتنهام 53

إيفرتون 52

أستون فيلا 48

ليدز يونايتد 47

آرسنال 46

وولفرهامبتون 41

كريستال بالاس 38

برايتون 37

ساوثهامبتون 37

بيرنلي 36

نيوكاسل يونايتد 36

فولهام 27

وست بروميتش 25

شيفيلد يونايتد 17