قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

محمد يوسف

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