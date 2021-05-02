شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقفز 3 مراكز في الدوري المصري بالفوز على الإنتاج الحربي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا هامًا على حساب نظيره الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الإسماعيلي عن طريق شكري نجيب في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدراويش بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني واصل الإسماعيلي سيطرته على مجريات اللعب وأحرز أري بابل الهدف الثاني في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي 2-0.

بهذا الفوز قفز الإسماعيلي 3 مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري واحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.