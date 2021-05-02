شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو وريال مدريد وهزيمة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم السبت 1-5-2021، 4 مواجهات ضمن مباريات الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإسباني، كان أبرزها لقاء ريال مدريد وأوساسونا.

وتمكن ريال مدريد من هزيمة أوساسونا بهدفين دون رد، وحقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على مضيفه إلتشي بهدف نظيف، بينما سقط برشلونة أمام غرناطة أمس بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة.

وانتصر إيبار على ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف دون رد، فيما خطف ويسكا ثلاثة نقاط غالية بعد أن هزم ريال سوسيداد بنتيجة 1-1.

وحافظ فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد على موقفهم من المنافسة على قمة ترتيب الدوري فيما سيخوض برشلونة لقاء مثير غداً الأحد أمام مضيفه فالنسيا، وسيستضيف إشبيلية نظيره أتلتيك بلباو بعد غد الأثنين.

وأصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

أتلتيكو مدريد 76

ريال مدريد 74

برشلونة 71 لعب مباراة أقل

إشبيلية 70 لعب مباراة اقل

ريال سوسيداد 53

ريال بيتيس 50

فياريال 49

غرناطة 45

سيلتا فيجو 44

أتلتيك بلباو 42

أوساسونا 40

ليفانتي 38

قادش 37

فالنسيا 36

خيتافي 34

الأفيس 31

ويسكا 30

بلد الوليد 30

إلتشي 30

إيبار 26