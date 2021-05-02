شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يكافئ لاعبي المصري على الأداء الجيد أمام الأهلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لنجوم المصرى على إجمالى عروض ونتائج الفريق بالدورى والكأس حتى الآن وقال إن النتائج الطيبة جاءت انعكاسا للروح القتالية السائدة حاليا بصفوف الفريق مشيرا لأهمية استمرار تلك الروح خاصه بعدما بلغ الفريق أفضل حالاته الفنية والبدنية والذهنية تحت قيادة مديره الفنى على ماهر ومعاونية بالجهاز الفنى والإدارى والطبى.

وقام محافظ بورسعيد بصرف مكافأة إجادة للاعبى المصرى وجهازهم الفنى نظير الأداء الجيد للفريق بمباراته الأخيرة أمام الأهلى والذى أسعد محبى وعشاق النادى ببورسعيد رغم الهزيمة.

وذلك خلال لقاءه بلاعبى الفريق البورسعيدى وجهازهم الفنى بقيادة على ماهر بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو عثمان والدكتور على الطرابيلى أمين صندوق النادى واللواء نادر مراد مدير أمن النادى أثناء المران المسائى للفريق بملعبه ببورسعيد.

ووعد محافظ بورسعيد باستمرار الدعم المالى والمعنوى من جانب المحافظه للمصرى ناديا وفريقا لارتباط المزاج العام لأهالى بورسعيد بنتائج الفريق بالمسابقات المحلية وأمنية الجميع حاليا في إحراز المراكز المتقدمة بالدورى والكأس المطلوبة للعودة للكونفدرالية الأفريقية بعد مشاركة الفريق البورسعيدى بالنسخ الأخيرة للبطولة.

محافظ بورسعيد يكافئ لاعبى المصرى وجهازهم الفنى عن الاداء الجيد امام الاهلى