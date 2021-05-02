شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي الحسينية الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي الحسينية الرياضي، بحضور المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، خالد عبد المولي عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية، والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي (مركز التايكوندو)، حيث تتفوق مدينة الحسينية في رياضة التايكوندو وحصل المشروع على العديد من البطولات المحلية والعربية وانضم حاليا من خريجي المشروع الى صفوف المنتخب القومي البطلة علياء إبراهيم عبد الرحمن والبطلة إيمان محمد إبراهيم.

واستمع وزير الشباب والرياضة لعرض إنجازات مديرية الشباب والرياضة الإنشائية والاستثمارية، والتي استعرضها الدكتور محمود عبد العظيم والاستثمارية والأعمال الجاري تنفيذها والمزمع افتتاحها قريبا.

والتقي وزير الشباب والرياضة بأعضاء برلمان الشباب بالحسينية واستمع لمقترحاتهم، مشيراً إلي أن برلمان الطلائع والشباب من المشروعات الهامة بالوزارة والتي تهتم بالتنشئة والتأهيل السياسي للطلائع والشباب المصري كي يكونوا مؤهلين لاعتلاء المناصب القيادية في المستقبل.

واختتم وزير الشباب جولته بمحافظة الشرقية بلقاء روؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بمدينة الحسينية لمناقشة أهم المشكلات التي تواجههم والتعرف علي الاستعدادات اللازمة لتنفيذ مبادرة (حياة كريمة) والتي أطلقتها الدولة بمحافظات الجمهورية.