شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم يوسف إبراهيم «أوباما» صانع ألعاب الزمالك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وكان أوباما قد حصل على راحة من التدريبات أمس، واكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية بسبب الإجهاد.

وعاد أوباما للتدريبات الجماعية اليوم لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق أمام بيراميدز.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.