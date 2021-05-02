شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تاني مرة بعد التعادل مع المقاولون.. فاروق جعفر يؤازر الزمالك قبل بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق على التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء اليوم السبت على ملعب القلعة البيضاء.

يأتي تواجد جعفر من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الفريق غدا أمام بيراميدز.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وسبق ودعم فاروق جعفر اللاعبين قبل مواجهة المقاولون وسقط الفريق في فخ التعادل الإيجابي.