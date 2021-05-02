شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي.. الزمالك ينفي تنظيم وقفات احتجاجية داخل النادي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت إدارة نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود وقفة احتجاجية بمقر القلعة البيضاء اليوم السبت وأن ما تم تداوله صور قديمة وليست لها أي علاقة بالوضع داخل النادي اليوم.

ونشر الموقع الرسمي للنادي بيانًا رسميًا أكدت إدارة الزمالك خلاله أن ما يتم تداوله حوله هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الأعضاء الذين قاموا بنشر هذه الصور.

وشددت إدارة الزمالك على استقرار الأوضاع داخل النادي وتوافد الأعضاء بأعداد كبيرة على مقر نادي الزمالك مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتطالب إدارة النادي الجميع بتحري الدقة فيما يتم نشره حول الزمالك في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء.