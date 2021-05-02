شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يبلغ نهائي كأس ألمانيا بخماسية في مرمى هولشتن كيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تحقيق فوز عريض على منافسه هولشتن كيل بخمسة أهداف دون رد، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا.

سيطر الفريق الأصفر على مجريات اللعب نظراً للفوارق الفنية الكبيرة، وجاء هدف التقدم عن طريق جيوفاني رينا في الدقيقة 16 ثم عاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 22.

وواصل ماركو رويس أداءه الجيد في اللقاء وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 26، وأضاف زميله تورجان هازارد الهدف الرابع في الدقائق في الدقيقة 32، واختتم اللاعب جود بيلينجهام خماسية فريقه في الدقيقة 41.

وشهد الشوط الثاني هدوءا نسبيا في أداء الفريقين واكتفى لاعبي بوروسيا دورتموند بتمرير الكرة في وسط الميدان مع محاولات هجومية غير مكتملة فيما لم يتمكن لاعبي هولشتن كيل من تسجيل هدف على الأقل.

ويعد فريق هولشتن كيل أحد أندية الدرجة الدرجة الثانية في ألمانيا وتبلغ قيمته التسويقية نحو 19 مليون يورو فقط وحقق الفريق مفاجأة من العيار الثقيل هذا الموسم، بعدما أقصى بايرن ميونخ من دور الـ32 لبطولة كأس ألمانيا بنتيجة 4-5 في ركلات الترجيح.