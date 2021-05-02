شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات فنية مختلفة وفقرة خاصة للتسديد والضربات الثابتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات فنية مختلفة، خلال المران الأخير مساء اليوم السبت على ملعب النادي عبداللطيف أبورجيلة قبل مواجهة بيراميدز.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، حيث خاضت كل مجموعة تدريبات مختلفة، سواء الاعتماد على الكرات العرضية من وضع الثبات، أو التسديدات البعيدة المدى، وتنفيذ التمريرات القصيرة وبعض الجمل الفنية الأخرى.

وحرص كارتيرون على شرح مهام اللاعبين خلال التقسيمة.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.