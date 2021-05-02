شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة تعيين مشرف على فريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة التي تتولى إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، عدم صدور أي قرار رسمي في الفترة الأخيرة بتعيين مشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكدت اللجنة أن ما يتم تداوله في الفترة الحالية حول تعيين مشرف على فريق الكرة، مجرد شائعات ولا أساس له من الصحة.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في التاسعة النصف مساء غدٍ الأحد في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته اليوم على أن ينتظم بعدها الفريق في معسكر مغلق.