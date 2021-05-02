شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إصابة مروعة لنجم بوروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض ماثيو موري، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لإصابة خطيرة خلال لقاء هولشتن كيل، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ألمانيا.

وفي الدقيقة 72 حاول ماثيو موري الضغط على لاعب فريق هولشتن كيل مستخدماً سرعته الفائقة من أجل اللحاق بالكرة التي أخطا في تقدير وقت اللحاق بها لتصطدم قدمه بأرضية الملعب في مشهد مؤلم.

وتسبب مشهد إصابة قدم اللاعب ماثيو موري في حالة هلع كبيرة بين لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلى بكاء عدد المتواجدين داخل الملعب.

وكان فريق بوروسيا دورتموند تمكن من هزيمة منافسه هولشتن كيل (أحد أندية الدرجة الثانية) في نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا بخمسة أهداف دون رد.