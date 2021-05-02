شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتعادل سلبيًا مع أوساسونا في شوط أول مثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا بدون أهداف خلال الشوط الأول، في إطار المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب خلال معظم أوقات اللقاء وأضاع مهاجموه عددا من الفرص السهلة أمام المرمى كان أبرزها لدى البلجيكي إيدين هازارد والمدافع ميليتاو.

وحاول الضيوف الاعتماد على الكرات المرتدة السريعة لكنها لم تأت بجديد نظراً للتنظيم الدفاعي الجيد من جانب لاعبي ريال مدريد، وأحرز أوساسونا هدفا في نهاية الشوط الأول ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ويتعين على رفاق المدرب الفرنسي زيدان الضغط هجومياً خلال أحداث الشوط الثاني من أجل تسجيل أهداف والفوز بنقاط المباراة الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني والضغط على المتصدر أتلتيكو مدريد.