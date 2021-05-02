وزير الرياضة يرعى ختام كأس الأبطال

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وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد أن تصدرا مجموعتيهما خلال دور المجموعات برصيد 4 نقاط، حيث تمكن فريق صقور المستقبل «الأبيض» من الفوز على الفتح ومن ثم تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكل منهما، فيما تأهل صقور المستقبل «الأخضر» بعد فوزه على النصر وتعادله بنتيجة 3 - 3 مع الاتفاق في ختام مباريات دور المجموعات.
يذكر أن كأس الأبطال الدولية انطلق منذ 20 أبريل الماضي بمشاركة أندية الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين مثلا برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم «أبيض - أخضر».
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