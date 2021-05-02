الساعون للصعود يتمسكون بمراكزهم في الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظت الفرق الأربعة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم على مراكزها، وذلك بختام الجولة الـ 34 التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين. ورفع الحزم المتصدر والصاعد رسميا إلى دوري المحترفين رصيده إلى 83 نقطة بفوزه على جدة 2/ 0، ليبقى جدة في المركز الـ14. وحافظ الفيحاء على الوصافة برصيد 76 نقطة بفوزه على هجر السادس، بهدفين نظيفين. فيما حقق الجبلين فوزا مهما على ضيفه الثقبة 2/ 0 ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث ويبقى الثقبة في المركز الـ18. وخطف الطائي فوزا مهما على ضيفه الدرعية 3/ 2 ليحافظ على المركز الرابع برصيد 67 نقطة، فيما بقي الدرعية في المركز الـ15. وفاز الجيل على مستضيفه النجوم 2/ 1 ليصل إلى النقطة 42 في المركز الـ12 ويبقى النجوم في المركز الـ20 والأخير. كما فاز الخليج على النهضة 2/ 1 ونجران على العدالة 2/ 0، والساحل على عرعر 1/ 0، والشعلة على الكوكب 3/ 1، فيما تغلب البكيرية على ضيفه أحد 2/ 1.

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