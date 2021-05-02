نصراوي خلف إحراج الزعيم آسيويا

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وتعاقد النصر مع ماشاريبوف خلال الفترة الماضية، لكنه لم يستطع ضمه للفريق بسبب عدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية التي تخول له التعاقد مع اللاعبين، ليعيره إلى فريق شباب الأهلي.
وأمام الهلال تسبب اللاعب في ركلة جزاء سجل منها زميله خيسوس الهدف الأول ليضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني.
كما حصل ماشاريبوف عقب المباراة على ثاني أعلى تقييم حسب الموقع العالمي «سوفا سكور»، حيث نال 7.5 درجات، فيما حصل زميله مسجل الهدفين البرازيلي إيجور خيسوس، على نجومية اللقاء بتقييم 8.5 درجات.
ومن المتوقع أن يلتحق ماشاريبوف بالنصر في الموسم المقبل في حال نجاح إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر في الحصول على الكفاءة المالية.
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