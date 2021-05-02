شكرا لقرائتكم خبر جمع بين الحظ والصدفة.. الهلال يكرر سيناريو 2001 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد الهلال بتأهله إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، شريط ذكريات وسيناريو مكررا بتفاصيله مضى عليه 20 عاما مع اختلاف في البطولة.

فقبل 20 عاما وتحديدا في شهر أبريل من عام 2001، توج الهلال ببطولة النخبة العربية في سوريا التي لعبت بنظام الدوري من دور واحد، عندما استفاد من تعادل غريمه التقليدي النصر مع الجيش السوري 2/2.

وكان الهلال في ذلك الوقت تعادل مع الجيش السوري والنصر وفاز في آخر مبارياته على الصفاقسي التونسي 4/ 1، إلا أن فرصة تتويجه باللقب باتت ضعيفة بعد أن ذهبت نحو الفائز من اللقاء الأخير في البطولة بين مستضيفها الجيش السوري والنصر السعودي، حيث كان يملك كل فريق 4 نقاط مقابل 5 للهلال، وبالتالي فإن فوز أحدهما سيمنحه اللقب مباشرة، فيما يبقى أمل الهلال في تعادل الفريقين، وبالفعل انتهت مواجهة النصر والجيش بالتعادل 2/ 2 ليتوج الهلال بفارق هدف عن النصر، علما أن النصر تحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراته أمام الجيش أهدرها البرازيلي رينالدو ليهدي اللقب إلى الهلال.

وفي شهر أبريل نفسه، تكرر السيناريو مع الهلال ولكن هذه المرة في دوري أبطال آسيا، فبعد أن عجز الهلال عن احتلال المركز الأول في المجموعة الأولى بخسارته أمام شباب الأهلي الإماراتي 0/ 2 في الجولة السادسة الأخيرة، بقي على رصيده 10 في المركز الثاني، ليرتبط تأهله إلى دور الـ16 من البطولة، بنتائج مباريات المجموعات الأخرى وتحديدا مباراة الأهلي والدحيل في المجموعة الثالثة، حيث انحصر أمل الهلال الوحيد في انتهاء المباراة بالتعادل وهو ما حدث بالفعل، حيث انتهت بنتيجة 1/1، علما أن مباراة الأهلي والدحيل أيضا شهدت حصول الدحيل على ركلة جزاء أضاعها هداف البطولة مايكل أولونجا (8 أهداف) الذي سجل هدف فريقه في المباراة، حيث أن تسجيل لضربة الجزاء كان سيعلن تأهل فريقه بدلا من الهلال.

واستمرت لعبة الأعصاب وسط الهلاليين الذين حرصوا على متابعة مباراة الأهلي والدحيل بعد أن كاد البديل الشاب هيثم عسيري الذي سجل هدف التعادل، أن ينجح في إهداء فريقه الأهلي قبل أن يخفق في استثمار انفراده بحارس الدحيل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

مباريات دور الـ 16 (غرب آسيا)







النصر وتراكتور الإيراني



الاستقلال الإيراني والهلال



استقلال دوشنبه الطاجيكي وبيرسبوليس الإيراني



الشارقة والوحدة الإماراتيان



الأدوار المقبلة

دور ال 16 وربع النهائي





من جولة واحدة في سبتمبر المقبل



الدور قبل النهائي





ذهابا وإيابا في أكتوبر المقبل



النهائي