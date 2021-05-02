كاريلي يستقبل الراغبين في رحيله عن الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​بات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فابيو كاريلي متاحا للتعاقد مع أي ناد آخر خلال الفترة المقبلة بعدما حدد في وقت سابق أن عدم الوصول لاتفاق مع الإدارة الاتحادية مطلع مايو الحالي، سيتيح له فتح خط استقبال أي عروض من أندية أخرى.

وسينتهي عقد كاريلي مع الاتحاد بنهاية منافسات الموسم الحالي، حيث تبقى للفريق 4 لقاءات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لمباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وسبق أن نقلت إدارة الاتحاد للمدرب أكثر من مرة رغبتها في استمراره موسما آخر.

من جهة أخرى يغادر المدافع زياد المولد إلى العاصمة الرياض اليوم لإجراء مزيد من الفحوصات التي تسبق إجراء عملية جراحية في الركبة، ينتظر أن يغيب على إثرها عن الملاعب مدة شهرين بسبب الراحة ثم التأهيل.

ميدانيا يخوض الفريق اليوم لقاء وديا أمام نظيره الوحدة، حيث سيكون هو الأول ضمن برنامج إعداد اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، تأهبا لاستكمال لقاءات الدوري في شوال المقبل.