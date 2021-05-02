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كاريلي يستقبل الراغبين في رحيله عن الاتحاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - ​بات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فابيو كاريلي متاحا للتعاقد مع أي ناد آخر خلال الفترة المقبلة بعدما حدد في وقت سابق أن عدم الوصول لاتفاق مع الإدارة الاتحادية مطلع مايو الحالي، سيتيح له فتح خط استقبال أي عروض من أندية أخرى.

وسينتهي عقد كاريلي مع الاتحاد بنهاية منافسات الموسم الحالي، حيث تبقى للفريق 4 لقاءات في دوري كأس الأمير للمحترفين، بالإضافة لمباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وسبق أن نقلت إدارة الاتحاد للمدرب أكثر من مرة رغبتها في استمراره موسما آخر.

من جهة أخرى يغادر المدافع زياد المولد إلى العاصمة الرياض اليوم لإجراء مزيد من الفحوصات التي تسبق إجراء عملية جراحية في الركبة، ينتظر أن يغيب على إثرها عن الملاعب مدة شهرين بسبب الراحة ثم التأهيل.

ميدانيا يخوض الفريق اليوم لقاء وديا أمام نظيره الوحدة، حيث سيكون هو الأول ضمن برنامج إعداد اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، تأهبا لاستكمال لقاءات الدوري في شوال المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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