شكرا لقرائتكم خبر عن انكورا يقسو على هيسكيث ويفوز ببطولة إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد السعودي خالد العمران فريقه انكورا إلى فوز كبير على فريق هيسكث، وأمطر مرماه ب13 هدفاً مقابل 5، في مباراة مثيرة من 4 أشواط في ختام بطولة شهر إبريل/ نيسان والتي نظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في ختام نشاط الموسم الحالي.

وحمل خالد العمران كأس البطولة التي أقيمت برعاية «شركة الطاقة الدولية» من فيليب دامات مدير فندق ومنتجع الحبتور، كما تم إهداء الميداليات الذهبية لفريق انكورا والميداليات الفضية وكأس المركز الثاني لفريق هيسكت، ونالت لورين ديكسون جائزة أفضل لاعبة.

وأعرب رجل الأعمال محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن سعادته بما حققه الموسم الحالي من نجاحات على الرغم من ظروف الجائحة، وقال: «بعيداً عن الربح والخسارة، فإن الموسم الحالي لبولو الحبتور والذي امتد زهاء سبعة شهور، يعد من أنجح المواسم في تاريخ اللعبة، فقد حفل بالعديد من البطولات، (18) بطولة مختلفة المستوى لإتاحة الفرصة لجميع الأعمار والمستويات في مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، وسط إجراراءات احترازية وتباعد اجتماعي صارمين».

وحيا الحبتور جهود فريق العمل وفريق الدعم اللوجستي الذي تحمل عبئاً إضافياً هذا الموسم؛ لكي يخرج بهذه الصورة الرائعة كما وجه الشكر لكافة الفرق التي شاركت في نشاط الموسم واعتبرهم والشركات الراعية شركاء أساسيين في النجاح.