شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي للدراجات» يتعاقد مع المدرب عادل برباري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية عن تعاقده مع المدرب المُعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات درجة ثالثة، عادل برباري، لتدريب الفريق وتعزيز قوته في التحضير والتجهيز للمشاركة في السباقات المُقبلة.

وقال العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: التعاقد مع المدرب عادل برباري، لتدريب فريق الدراجات الهوائية لشرطة دبي، يسهم في تعزيز التحضيرات المستمرة للمشاركة في كافة المناسبات والسباقات الرياضية.

وقال الرائد عبد الباسط علي عبد الله، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن المدرب هو لاعب دولي سابق بألوان المنتخب الجزائري،وفي عام 2017 أصبح مدرباً معتمداً في رياضة الدراجات الهوائية من قبل الاتحاد الدولي للدراجات في سويسرا.وأضاف: «نحن واثقون من أن المدرب عادل سيكون إضافة نوعية وسيقدم كل خبراته لدعم فريق الدراجات الهوائية لشرطة دبي في السباقات المقبلة، والمحافظة على الصدارة في جميع المنافسات».

وقال المدرب عادل برباري: «سعيد بإتاحة هذه الفرصة المميزة لي للعمل مع فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، وسأعمل مع زملائي بروح الفريق الواحد، وأقدم لهم المساعدة وأبذل قصارى جهدي لنحقق نتائج متميزة في سباقات ومنافسات الدراجات الهوائية».